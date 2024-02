Assistenza anziani non autosufficienti | la storia di Maria | “Non vivo più | sono solo la badante di mia madre Lo Stato mi ha tradito”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Non ho alcuna speranza di migliorare la mia vita, se non con la morte di mia. Ammesso che non muoia prima io”.è una donna che da un giorno all’altro ha lasciato Milano per Perugia, per assistere lamalata di Alzheimer che abita nella cittadina umbra.è una donna che vive alla giornata, una giornata fatta di compiti precisi e in sequenza e ha perso la speranza in quello che lei stessa definisce senza mezzi termini un abbandono da parte dello. Il Patto per la terza età, con il relativo decreto attuativo che l’esecutivo Meloni ha approvato giovedì 25 gennaio, riporta di attualità il tema dell’alle persone non, giovani o anziane che siano. Un vero e proprio mondo a parte chechi l’ha provato ...