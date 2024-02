Assegno unico e universale 2024 per i figli a carico | quali sono gli importi previsti e come fare domanda

CREMONA - Sono 187 le case popolari (in parte di proprietà dei Comuni e in parte di Aler) che saranno assegnate a breve: il bando, unico, è in uscita. E sarà una importante risposta all’esigenza ...L'assegno unico verrà pagato dopo la metà del mese (16, 19, 20 febbraio) per chi è già percettore. In caso di modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, l'accredito avverrà alla ...Quali scaglioni danno diritto all’assegno unico universale Come calcolare l’importo spettante alle famiglie con figli Che succede a chi non fa l’Isee L’assegno unico universale che viene ...