Assegnazione di loculi a pagamento | Nappi | Comune faccia chiarezza

(Di giovedì 1 febbraio 2024)di(Lega):immediatasu vicenda “Stando a quanto denunciato con un servizio della trasmissione televisiva ‘Striscia la notizia’, alcuni addetti avrebbero chiesto 200 euro per l’‘rapida’ dipresso il cimitero comunale di Miano, a Napoli. Se venisse accertato questo indegno mercimonio ci troveremmo di fronte a un caso gravissimo, rispetto al quale bisogna fare immediatae punire gli eventuali responsabili. Inaccettabile che si lucri anche sulla morte”. Così in una nota Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e commissario cittadino del partito a Napoli. Nota Stampa ...

Luca Abete si è recato nel cimitero comunale di Miano, lì l'inviato Mediaset avrebbe registrato un’insolita prassi per l'ottenimento ...Luca Abete si reca nel cimitero comunale di Miano, quartiere di Napoli, dove c'è un'insolita prassi per ottenere un loculo in tempi accelerati. - continua ...Saldi al cimitero di Riva Ligure, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Giuffra mette in vendita con il 25% di sconto rispetto alla tariffa ordinaria loculi e ossari che costruirà sol ...