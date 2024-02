Assalto portavalori in Sardegna | il bottino | 4 milioni € E' caccia ai 10 banditi in fuga | Ferite con kalashnikov 4 guardie giurate

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un gruppo composto da 10armati ha attaccato tre furgonilungo la strada statale 131, in, precisamente al bivio per Siligo (Sassari), portandosi (per ora) a casa undecisamente importante: circa 4di euro in contanti.in, il b