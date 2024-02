Assalto al portavalori | la testimonianza dell’autista | “Un inferno”

(Di giovedì 1 febbraio 2024)al, lada parteche ha ripreso una parte di quello che è accaduto: “E’ stato un” Momenti che difficilmente potrà cancellare dalla sua mente. Anche perché, per un attimo, ha pensato seriamente che la sua vita potesse terminare con un colpo d’arma da fuoco. Le immagini che, nella giornata di ieri mercoledì 31 gennaio, arrivano da Sassari hanno fatto il giro del web. Un, studiato da parte di delinquenti, ad uncon conseguente sparatoria. A riprendere una parte di quelle immagini un uomo che si trovava all’interno di un furgone.al(Ansa Foto) Cityrumors.itCon il suo telefonino aveva ripreso, per un minuto esatto, quello che stava accadendo. Fino ...

Un gruppo composto da 10 banditi armati ha attaccato tre furgoni portavalori lungo la strada statale 131, in Sardegna , precisamente al bivio per ... (ilgiornaleditalia)

Posti di blocco anche nel cagliaritano dopo l’assalto ai portavalori di ieri, svelato il valore del bottino: 4 milioni di euro, perquisizioni della Polizia di Sassari in diverse case di sospettati ...Un colpo da quattro milioni di euro quello portato a termine ieri a tre portavalori della Vigilpol in provincia di Sassari. L’assalto – con tecniche paramilitari – è compiuto da un commando armato di ...Una giornata diversa dal solito. Forse non poteva trovare frase più calzante Giuseppe Silvetti, una delle cinque guardie giurate ad aver vissuto in prima persona l’assalto ai tre portavalori sulla 131 ...