Assalto al portavalori con i kalashnikov Guardie giurate ferite | commando in fuga

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’inferno di proiettili sulla Statale 131, la principale arteria che collega il nord e il sud della Sardegna, è scoppiato alle 8.10. In provincia di Sassari undi almeno dieci banditi incappucciati, vestiti con mimetiche e giubbini antiproiettili e armati di, hanno dato l’a una colonna di tre furgoni blindati della Vigilpol che trasportavano contanti. Quattrosono rimaste, una colpita alla gamba da un proiettile, le altre contuse in seguito allo scontro con un camion. Ilè riuscito ad aprire le casseforti di due dei tre furgoni usando seghe circolari da metallo e si è impossessato dei soldi. A sera il valore del bottino non era ancora stato quantificato. I banditi hanno quindi incendiato due mezzi per coprirsi ...