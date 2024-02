Aspettando Sanremo 2024 | i pezzi più brutti che hanno vinto il Festival – La gallery

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il fattore gara aldiha sempre avuto un valore piuttosto relativo, specie da quando l’Italia ha scoperto con i reality il televoto, che è una modalità di giudizio del tutto schizofrenica. D’altra parte non è un caso che non esiste un solo premio credibile al mondo che vienegrazie al televoto. E è per questo che ildella Canzone Italiana diin certe edizioni non ha certamente espresso il meglio che l’industria avesse da offrire. Quella che vi proponiamo infatti è una Top Five deiincisi sull’albo d’oro delma che certamente non possiamo definire dei veri e propri capolavori. Insomma, la Top Five dei brani piùche...