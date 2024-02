Ascolti tv | ‘La lunga notte’ chiude e conquista una nuova vittoria

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – 'Lanotte – La caduta del Duce' ha chiuso aggiudicandosi laanche della prima serata di ieri dopo il successo della prima e della seconda puntata nei giorni scorsi. La fiction di Rai1 con Alessio Boni e Duccio Camerini ha ottenuto infatti 3.293.000 telespettatori e il 18,7% di share. Su Canale 5 'I Fantastici 5' ha totalizzato invece 2.593.000 telespettatori con uno share del 14,8%. Sul podio anche Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che hato 1.940.000 telespettatori e l'11,6% di share. Su Italia 1 'Safe House – Nessuno è al sicuro' ha registrato 1.079.000 telespettatori con il 5,8%, mentre Retequattro con 'Fuori dal Coro' ha segnato 903.000 telespettatori e il 6,4% e La7 con 'Una giornata particolare – L'abiura di Galileo Galilei', in replica, ha raccolto 820.000 telespettatori e il 4,4%. Su Tv8 'Matrimonio a quattro mani' ha ottenuto 507.000 telespettatori con il 2,8% di share mentre Nove con 'Ex' ha interessato 481.000 telespettatori e il 2,8%.la classifica del prime time di ieri Rai2 con l'ultima puntata di 'The Swarm – Il quinto giorno', vista da 356.000 telespettatori pari all'1,9% di share. Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' ha registrato 4.489.000 telespettatori e il 21,7% e, a seguire, con 'Affari Tuoi' ne ha raccolti 5.414.000 pari al 25% di share. Canale 5 invece con 'Striscia la notizia' ha segnato il 15,8% di share con 3.427.000 telespettatori. Anche nel preserale Rai1 è in testa con 'L'Eredità', seguita da 4.582.000 telespettatori pari al 26%, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ha registrato 3.517.000 telespettatori pari al 20,7% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 ha visto, nell'intera giornata, la Rai al 32,8% con 2.818.000 telespettatori contro i 2.289.000 e il 26,7% di Mediaset, mentre in prima serata la Rai ha segnato il 33,7% (6.980.000 telespettatori) contro il 25,6% (5.293.000 telespettatori) di Mediaset.