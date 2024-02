Ascolti tv ieri | vince La Lunga Notte | boom per Chi l' ha Visto?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Glitv dimercoledì 31 gennaio 2024 hanno registrato per la miniserie LaLa Caduta del Duce su Rai1 18.7% di share con 3.293.000 spettatori, mentre Canale 5 con I Fantastici 5 chiude con il 14.8%di share e 2.593.000 spettatori. Chi l'ha? su Rai3 registra 1.940.000 spettatori pari all'11.6% Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 l'ultima puntata di The Swarm – Il quinto giorno raduna 356.000 spettatori con l'1.9% Rete4 Fuori dal Coro 903.000 spettatori (6.4%) Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro 1.079.000 spettatori con il 5.8% La7 Una Giornata Particolare – L'abiura di Galileo Galilei in replica 820.000 spettatori e il 4.4% Tv8 Matrimonio a quattro mani 507.000 spettatori (2.8%) Sul Nove Ex 481.000 ...