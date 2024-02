Ascolti tv del 31 gennaio | Raoul Bova con I Fantastici 5 prova a riscattarsi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Mercoledì 31in tv nessuna sorpresa in prima serata. Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della miniserie La Lunga Notte – La caduta del Duce che di nuovo si è scontrata con I5 su Canale 5. Dopo una serata deludente negli– quella del 30con il quarto e ultimo episodio de I5 dove i ragazzi di Riccardo si giocano il tutto e per tutto. Arriva alla conclusione anche la fiction di Rai 1 La Lunga Notte – La caduta del Duce che, se si è sempre confermata leader nello share, non ha ottenuto mai un vero e proprio trionfo nell’apprezzamento del pubblico. Per quanto riguarda le altre offerte della serata su Rai 3 Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? ...