Ascolti in crescita a La7 | a gennaio 2024 5 | 3% di share in prime time

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – Eccellentiper La7 nel mese di(1-31) che con il 5,3% die 1.1 milioni di spettatori medi in(20.30/22.30) è – per il quarto mese consecutivo – al quinto posto assoluto davanti a Rete4 (4,2%) e Rai2 (4,1%), crescendo di quasi 1 punto die 200mila spettatori rispetto a2023 (rispettivamente +22 e +21%). Inoltre, nel mese in oggetto, La7 è risultata essere per ben 8 volte terza Rete dietro a Rai1 e Canale5. Nella giornata (07.00/02.00) la Tv del Gruppo Cairo Communication si attesta invece al 3,6%, facendo registrare un +14% vs2023. Vanno bene anche le fasce mattutine (07.00/12.00) al 3,6%, con unadel +10%. Risultati ...