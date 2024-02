Ascoli | ora arriva Mantovani | Combatteremo per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il suo è stato un arrivo particolarmente tribolato, ma alla fine tutto è andato verso la direzione che volevano giocatore, tecnico e direttore sportivo all’inizio del mercato. L’arrivo di Valerioha permesso all’di irrobustire ulteriormente il reparto difensivo con un altro profilo che di certo avrà tempo e modo per farsi apprezzare dalla piazza., ci racconta la tormentata trattativa per il suo arrivo? "È stata una trattativa bella lunga. La mia volontà era quella di venire adperché conosco bene come lavora il mister. In primis volevo raggiungerlo per continuare a fare un percorso come quando eravamo alla Salernitana. Alla fine siamo riusciti a chiudere l’operazione. Lunedì si è risolto tutto molto velocemente. Al campo ho ripreso le mie cose e ho salutato i compagni. In serata ...