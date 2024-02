Asal | Rallentamento di ordini e preventivi allestimenti per eventi e per manifestazioni fieristiche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - È una frenata brusca quella che rallenta i fatturati delle aziende dipere per. Il settore registra forte preoccupazione per ildie richiesteche si sta facendo sentire. “Seppur il periodo veda in calendarioimportanti e vincenti, complessivamente il settore non riesce ad esprimere la qualità e la dimensione che ci si aspetterebbe" commenta Sandro Stipa, presidente diAsso, l'associazione che in FederlegnoArredo rappresenta il settore degli. Di fronte a questi primi elementi che misurano i fatturati e le attività delle nostre ...