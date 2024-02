Arzà | Bene Mimit per apertura su misure di incentivazioni trasformazione a gas

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Assogasliquidi-Federchimica in rappresentanza dell'industria italiana del GPL commenta positivamente l'annuncio di oggi da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – in occasione della presentazione del piano ecobonus 2024 – circa la possibilità di sostenere anche le conversioni a gpl e gas naturale di vetture già circolanti. “Ringraziamo il Governo e in particolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aver deciso di valutare l'opportunità di introdurredidellaa gas (Gpl e Gas naturale) dei veicoli, da tempo attese dal nostro settore per le importanti ricadute industriali, ambientali e sociali di questo intervento", commenta Andreapresidente di Assogasliquidi-Federchimica. "Siamo a completa disposizione per offrire il nostro contributo alla definizione tecnica di questi incentivi che, insieme alla erogazione dei nuovi ecobonus sull'acquisto delle nuove auto, potranno consentire una sensibile riduzione delle emissioni dell'intero parco circolante, oltre ad una serie difici per l'industria italiana leader mondiale della componentistica nel settore e capace di creare una rete distributiva efficiente e capillare su tutto il territorio nazionale", conclude.