Arrivano gli spettacoli di burattini

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Fervono le attività del gruppo ’Compagnia del Buonumore’, costituito da otto volontarie di varie età che fanno parte dell’Auser di Castel San Pietro e Osteria Grande. In questo periodo le volontarie si stanno preparando per partecipare ad altri eventi su richiesta e sono al lavoro anche per arricchire il loro repertorio mettendo in scena nuove divertenti favole. Chi desidera richiedere glidiper feste sociali ed eventi pubblici, ad esempio in occasione del carnevale, si può rivolgere a Milena Zaniboni: 340 8961186. Glidiproposti da questo gruppo di volontarie sono una delle tante attività organizzate dalla sede Auser di Castel San Pietro Terme e Osteria Grande, nell’ambito degli obiettivi dell’associazione, che promuove "la lotta contro l’esclusione sociale e la ...