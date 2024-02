Arriva “Casoria in Gioco” | festival per gamer | youtuber e appassionati di giochi da tavolo

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Da domani venerdì 2 fino a venerdì 16 febbraio,trasformerà la sua biblioteca comunale, sita in via Aldo Moro 26, in un vero e proprio tempio ludico. Qui, per due settimane, verranno accoltida tutta Italia in occasione della prima edizione deldel. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Raffaele L'articolo Teleclubitalia.