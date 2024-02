Arrestato a Caserta ricercato per violenza sessuale in Germania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 febbraio 2024). La Polizia di Stato dihaun cittadino nigeriano di 32 anni,dall’Autorità giudiziaria tedesca per. Si tratta del secondo arresto, in pochi giorni, per le stesse motivazioni, dell’Ufficio Immigrazione della Questura di, che prosegue le attività di polizia amministrativa e di sicurezza. Durante la settimana scorsa, i poliziotti avevano, per, avvenuta innel 2023, un nigeriano, trovato anche in possesso di un “machete”. In occasione del secondo arresto, i poliziotti hanno accertato le false generalità fornite da un altro uomo, richiedente il permesso di soggiorno per protezione internazionale, che ha ...