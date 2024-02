Arianna David | chi sono il marito David Liccioli e l’ex marito Marco Bocciolini | “Ho vissuto l’inferno”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo un periodo molto difficile e tormentato,ha finalmente trovato la serenità accanto a, suodal 29 luglio 2017. Traè stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due, conosciutisi grazie a un’amica in comune,convolati a nozze nel 2017, a neppure un anno dal loro primo incontro, in una chiesa alle porte di Roma. Le ha chiesto la mano in diretta nazionale, negli studi di Domenica Live, il popolare programma condotto da Barbara d’Urso. Grazie a lui la showgirl, già mamma di Tommaso e Gregorio, avuti dalcompagno...