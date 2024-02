Argylle – La super spia | la recensione | James Bond | m’hai provocato e io te distruggo…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il film:– La, 2023. Regia: Matthew Vaughn.Cast: Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, Dua Lipa. Genere: Spionaggio, azione. Durata: 139 minuti.Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima. Trama: Due agenti segreti cercano di uccidersi l’un l’altro. Ma sono i personaggi un romanzo di spionaggio della scrittrice Elly Conway, che sta per finire la sua ultima opera, a cui però manca il finale adatto. Che tipo dientra in una stanza e tutti conoscono il suo nome e cosa gli piace bere? È ridicolo. Diceva così diun certo Roger Moore, uno chesul grande schermo lo è stato a lungo. Ed è da queste riflessioni sull’agente segreto più famoso del cinema che nasce– La ...