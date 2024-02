Argylle | la recensione | le spie ci truffano sempre

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Più grande la spia, più grande è la bugia” scrivono nei libri di spionaggio.E se la storia di questa spia fosse essa stessa una grande menzogna? E se il suo film non fosse altro che un depistaggio? Per scrivere ladibisogna camminare su un filo sospeso tra la realtà e l’immaginazione, la verità e la farsa. Procediamo con ordine per fare chiarezza. All’inizio del 2024 viene pubblicato un libro chiamatoscritta da una certa Elly Conway. È un’opera prima di un’autrice misteriosa, di cui si sa poco o niente. È uno pseudonimo che nasconde qualcun altro? Chi si cela davvero dietro quel nome e cognome senza un volto? Il mistero assomiglia molto al caso Elena Ferrante qui in Italia, dando via a una serie di teorie e speculazioni che riempiono il web. Un caso mediatico che sembra proprio costruito ad hoc per ...