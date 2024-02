Argylle | il nuovo film con Bryce Dallas Howard definito ' caoticamente stupido'

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ildi Matthew Vaughn con Dua Lipa e Henry Cavill ha ricevuto pessimi consensi dalla critica. Costato circa 200 milioni di dollari,di Matthew Vaughn ha ricevuto pessime recensioni e stroncature piuttosto pesanti sin dal suo primo giorno nelle sale cinematografiche, nonostante un cast di nomi importanti come, Henry Cavill, Samuel L. Jackson e Dua Lipa.- La super spia racconta la storia di una scrittrice di romanzi best-seller di spionaggio, Elly Conway (), la cui idea di felicità è una serata trascorsa a casa con il computer e il suo gatto Alfie. Quando le trame della super spia dei suoi libri(Cavill) intrecceranno quelle di una reale organizzazione di …

Il cast del film Argylle - La Super Spia ha regalato nuovi dettagli del film diretto da Matthew Vaughn in una featurette video . Dal 1° febbraio 2024 ... (movieplayer)

In Argylle coesistono due film differenti. Se nella prima parte è film di spionaggio abbastanza classico nella sua premessa buffa e alquanto ... (metropolitanmagazine)

Provino per 007, action, spy movie e commedia romantica: Argylle è tanto, forse troppo. La recensione del film. Eccessivo, ironico ma anche innamorato di ogni spia mai apparsa su schermo: Argylle, nel ...Il primo febbraio Argylle - la super spia approda nei cinema italiani. Il film con protagonisti Henry Cavill e Bryce Dallas Howard strizza l'occhio a James Bond, facendo comunque attenzione a non ...Rotten Tomatoes ha pubblicato il punteggio di Argylle, il nuovo film di Matthew Vaughn in uscita oggi nelle sale italiane, ed è disastroso. La pellicola, che vanta un cast stellare con Henry Cavill, ...