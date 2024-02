Argentina-Italia | Mondino | “C’è ottima sintonia con la Meloni”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel corso di una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ è intervenuta la ministra degli Esteri, DianaA quanto pare l’e l’, dal punto di vista della politica, si somigliano. Questo è quello che ha affermato la nuova ministra degli Esteri sudamericana, Diana, nel corso di una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘. In particolar modo si è soffermata sul modo di pensare del presidente argentino Javier Milei e della premier Giorgia. Una visione del mondo molto simile che consiste nell’essere liberi e con meno regolamenti. La ministra degli Esteri, Diana(Ansa Foto) Notizie.comSicuramente avranno modo di parlarne in vista della prossima e prima apparizione in ...

2023-12-20 11:59:45 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Ddal ... (justcalcio)

PORDENONE - l passaporto italiano di recente è stato dichiarato universalmente "il più potente del mondo". Consente l'accesso a quasi 200 Stati nel mondo. Quindi ...Arrivato in Italia nel 1991, a Firenze fu accolto con iniziale scetticismo ...A un certo punto avevo più amici a Firenze che in Argentina. Ho capito la loro mentalità, cosa significa la Fiorentina ...Intervenuto a Stasera C'è Cattelan, Javier Zanetti ex calciatore dell'Inter e ora vicepresidente ha parlato della supersfida di domenica contro la Juventus e non solo: "Dieci anni fa, quando venni qu ...