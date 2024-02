Arbitri Al ’Curi’ dirige Virgilio di Trapani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sarà la prima volta tra il Rimini e Daniele, l’arbitro designato are i novanta minuti che andranno in scena sabato tra i biancorossi e il Perugia allo stadio(calcio d’inizio alle 18.30). Ma il fischietto della sezione dinon ha nessun precedente nemmeno con il Perugia. Almeno con la prima squadra considerando che ha arbitrato un match della formazione Primavera degli umbri nella stagione 2019-2020.sabato pomeriggio alsarà con gli assistenti Andrea Cecchi di Roma 1 e Carlo Farina della sezione di Brescia. Quarto uomo Giuseppe Morello di Tivoli. Le altre designazioni: Arezzo-Virtus Entella (Giuseppe Mucera Palermo), Carrarese-Olbia (Adolfo Baratta Rossano), Cesena-Fermana (Giuseppe Vingo Pisa), Juventus Next Gen-Ancona (Maria Marotta ...