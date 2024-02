Arabia | Roberto Mancini nella bufera | lascia il campo in anticipo e ora rischia…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ilprima del termine dei calci di rigoere e ora rischia l’esonero… Oltre il danno pure la beffa. Una serata amara per l’Saudita , che è stata eliminata agli ottavi di finale della Coppa d’Asia ai danni della Corea del Sud. A finire al centro della polemica è stato l’allenatore italiano, che ha abbandonato ilprima della fine dei calci di rigore, che hanno decretato l’eliminazione della sua nazionale. Un gesto che non è piaciuto a tifosi e non solo… In conferenza stampa l’ex c.t. azzurro si è giustificato e ha chiesto scusa: “Chiedo scusa, non volevo mancare di rispetto a nessuno, pensavo che fosse finita. Voglio ...