Apre il primo ristorante senza piatti | il cibo viene appoggiato direttamente sul tavolo dalle mani dei camerieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lo facciamo tutti. Quando siamo stanchi e abbiamo fame, addentare la fetta di grana dal cartoccio presodal frigorifero o spiluccare il prosciutto dalla busta sulda pranzo è la cosa più automatica. Non ci verrebbe mai in mente, però, che stiamo contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Come? Rinunciando all’utilizzo di stoviglie si risparmiano detersivi, acqua, energia. Ma undove ilsia servitosuleliminando il piatto in cui contenerlo esiste? Certo. Ed una new entry per i buongustai “alternativi” di Stoccarda. E per tutti quelli che vogliano provare una modalità diversa di condivisione del. Si chiama Heaven’s Kitchen e propone cucina vegana e cruelty free servita con guanti su tavoli rivestiti di ...