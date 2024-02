Apre il Centro per la menopausa | esperti in campo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Undedicato per le donne in. L’Asst Nord Milano lo aprirà oggi all’ospedale di Sesto, sotto la direzione della dottoressa Elisabetta Garavaglia. Si tratta di un servizio multidisciplinare, che vedrà diverse figure professionali eddi temi specifici per la salute femminile in questo delicato momento. Il nuovosarà condotto dalla dottoressa Raffaella Chionna, medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia. "Il servizio sarà dedicato a tutte le problematiche - ha spiegato la dottoressa Chionna -. Il nostro tentativo è, infatti, quello di creare unmultidisciplinare dove poter trovare un team didelle diverse materie che interagiranno l’uno con l’altro per offrire la migliore offerta in base alle evidenze scientifiche e mediche ...