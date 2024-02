Apple MacBook Air 2023 | scopri l’offerta

Apple si appresta a lanciare nuovi cinturini (con colori come "Blu Navy" e "Smeraldo") per Apple Watch, possibili iPad Pro OLED e MacBook Air aggiornati. L'accordo con Qualcomm per i modem è stato est ...Nel primo triemstre dello scorso anno Q1 2023 Apple ha fatturato 117,15 miliardi di dollari, in calo rispetto al 2022 che toccò il record storico di 123,9 miliardi: utile per azione 1,88 dollari, in ...Apple ha dichiarato come obsoleto il MacBook Pro da 13 pollici del 2012, era l'ultimo modello a disporre del masterizzatore di serie.