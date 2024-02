Appello di Umanità Lodigiana | le associazioni facciano “rete”

Parola sagge. "Ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza e per un processo che porti a una pace duratura per ... (247.libero)

"Un crimine contro l'umanità" : l'appello di Papa Francesco contro la guerra

"Non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà della guerra in tante parti del mondo specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. Preghiamo ... (liberoquotidiano)