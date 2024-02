Antonio Conte ha firmato per tre anni col Milan | una bomba in radio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Secondo il direttore editoriale di, Ilario Di Giovambattista,sarà il nuovo allenatore delper la prossima stagione. Una voce che si unisce a quella rilasciata da Telelombardia negli scorsi giorni. Per Di Giovambattista il tecnico ex Juve ha accettato un triennale da parte del. Sfumerebbe così la possibilità di un ritorno alla Juventus, dato il buon andamento in campionato grazie a Massimiliano Allegri. Nonostante i tentativi del Napoli,vorrebbe allenare in rossonero e siederebbe al posto di Stefano Pioli, l'allenatore dell'ultimo Scudetto che sembra destinato a salutare il Diavolo a giugno.al? Ibra sarebbe decisivo nella trattativa L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, seppure come ...