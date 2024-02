Antonella Fiordelisi costretta a smentire!

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Pechino Express, anticipazioni marzo:svela tutto e smentisce le fake news circolate in rete sul suo conto. Le sue paroleINTERVIENE PER SMONTARE LE FAKE NEWS: ECCO LE PAROLE DELL’EX AMATISSIMA CONCORRENTE DEL GF VIP 7- Siamo oramai a poco più di un mese dalla prima attesissima puntata di Pechino Express 2024, game show di Sky Uno condotto magistralmente da Costantino Della Gherardesca. E nel suo canale broadcast Instagram ufficiale, l’ex amata vippona salernitana, ha ribadito ai suoi numerosissimi ...