Anticipazioni Uomini e Donne | ex corteggiatore di Ida Platano torna nel programma come cavaliere

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un exdi Idaha stupito i telespettatorindo anel ruolo didel trono over dopo aver dichiarato di non avere nessuna intenzione di riprendere parte aldi Maria De Filippi. Dopo essersi autoeliminato, l’uomo aveva ricevuto e declinato delle avances da parte di qualche dama del parterre, ma ledi Lorenzo Pugnaloni svelano che si è presentato nuovamente in studio in occasione della registrazione della puntata di martedì 30 gennaio 2024.diventaStiamo parlando di Ernesto Russo, che la settimana scorsa ha abbandonato il percorso con Ida ...