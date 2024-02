Anticipazioni Terra amara | Betul smascherata | Fikret prende una decisione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I loschi piani diArcan per sposareFekeli ed acquisire l'immensa eredità del giovane andranno a rotoli, come si evince dallerelative alle prossime puntate di. La figlia di Sermin, di recente, di fronte alla freddezza dinei suoi confronti, ha deciso di ricorrere ad una diabolica macchinazione e ha fatto in modo di essere fotografata in sua compagnia in un albergo, affinché la foto finisse sui giornali e il suo onore venisse compromesso., fingendosi affranta e preoccupata per la sua reputazione e quella della sua famiglia, ha fatto sì che Lütfiye si schierasse dalla sua parte e costringesse il nipote a convolare a nozze con lei. La Arcan, dunque, sarà al settimo cielo per l'iniziativa della zia di ...