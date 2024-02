Anticipazioni Terra Amara 3 febbraio | assalto alla casa degli Yaman

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopri ledi: Fikret decide di sposare Betul, mentre Nahap si avvicina pericolosamente, UN FIDANZAMENTO MOLTO PARTICOLARE- Nonostante Fikret non sia innamorato, decide di sposare Betul. Si festeggia così il fidanzamento della coppia, mentre inqualcosa di terribile sta per accadere. Dove eravamo arrivati Nella puntata precedente, in attesa che arrivi il promesso sposo, Sermin e Betul litigano, mentre Fikret ma si ...