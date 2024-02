Anticipazioni Terra Amara 2 febbraio | Fikret non ci sta

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nozze in arrivo a, anche seama Zuleyha e non ha davvero intenzione di sposare Betul: le: CRISI PER- Tutto è ormai pronto nella tenuta degli Yaman, in vista del matrimonio tra Betul e. Ma l’uomo ama Zuleyha e non ha intenzione di fare il grande passo. Dove eravamo rimasti Betul viene nuovamente minaccia e Abdulkadr, che mette in scena un rapimento per avvertire in ...