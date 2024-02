Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 1 Febbraio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladiRomulo si rende conto della difficoltà che comporta dare lezioni di matematica a Simona e Candela. Scoprirà presto che a Mauro le cose non vanno meglio. Nel frattempo, Gregorio comunica a ...

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don ... (comingsoon)

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa , in onda su Canale5 dal 5 al 9 febbraio 2024 . (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni 1 febbraio : Martina si troverà nei guai per un clamoroso arrivo alla tenuta, a cui non riuscirà a porre rimedio. Maria ... (anticipazionitv)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

la promessa Anticipazioni Settimanali riassunto e trama degli episodi della soap opera Canale 5 puntate telenovela ...Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore” sta per essere trasmessa sugli schermi ...Cruz ha già dimostrato di non avere nessuna remora quando si tratta di difendere i suoi segreti. La donna si è presentata al pubblico come un'omicida senza scrupoli sin dalla prima puntata de La ...