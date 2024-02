Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 1 Febbraio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 1 febbraio 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 12024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Alè in atto la nuova strategia di Vittorio per contrastare il calo di clienti abituali. Intanto, Tancredi cerca di mediare tra Umberto e Flora. Inoltre, si scoprono le vere condizioni di salute di Silvana ma Matteo continua a nasconderle la verità e cerca conforto in Maria.Il...