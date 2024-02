Anticipazioni Gf 5 febbraio | arrivano i provvedimenti!

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, ledel 5: provvedimenti disciplinare in arrivo per i concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da SignoriniGF, DIRETTA 52024: ECCO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER LORO (CLIP)- Siamo a ridosso della trentaquattresima puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e in queste ore continua a tenere banco quanto avvenuto nella notte del 31 gennaio 2024, con Varrese che si è unito a Rosy Chin e Anita Olivieri, ‘programmando’ le nomination da fare in una sorta di ...