Anna Pettinelli e Alex Belli arrivano a Ciao Darwin

Compito complicato ad Amici da parte di Anna Pettinelli ad un allievo. La reazione del ragazzo non è certo delle più contente.Gaffe in diretta per Anna Pettinelli. La conduttrice ha detto qualcosa che proprio non doveva dire, ecco cosa sarebbe successo mentre tutti vedevano. Classe ’57, Anna Pettinelli è una conduttrice ...‘Continuo a cercare in te un risultato.. ritengo che la tua scrittura riesca … Leggi tutto “Amici 23, Mida perseguitato da Anna Pettinelli, nuovo dissing in arrivo” Nel pomeridiano di Amici 23 di ...