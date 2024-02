Anita | Rosy e Giuseppe | giochi proibiti a tre in piena notte al Grande Fratello

Nel corso dell’ultima puntata del GF, andata in onda ieri in prima serata, gli animi di alcuni gieffini si sono infuocati. A scontrarsi sono ... (dailynews24)

Alcuni concorrenti sorpresi nella notte mettersi d'accordo sulle nomination Non c'è ormai un solo giorno in cui non succeda qualcosa nella casa più spiata ...I concorrenti del Grande Fratello violano ancora una volta il regolamento del Grande Fratello: cosa è accaduto nella Casa ...Tre concorrenti sono stati sorpresi a pianificare una strategia per le prossime nomination, violando il regolamento del reality. Cosa rischiano e perché.