Anita Olivieri fa una gaffe su Signorini al GF credendo di non essere ripresa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Stanottesi è lasciata scappare qualcosa di troppo all’interno della casa del Grande Fratello. Come tutti i telespettatori ormai sapranno, alle ore 2 di notte il collegamento con la casa più spiata d’Italia si interrompe, per riprendere l’indomani mattina. I concorrenti sono consapevoli di tutto ciò, pertanto, proprio in quella fascia oraria si lasciano andare a dei discorsi un po’ più profondi. Ebbene,di nonin diretta,ha detto delle cose inerenti il conduttore del reality show e Beatrice Luzzi che hanno lasciato un po’ perplessi i telespettatori. Le accuse di Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi All’interno della casa del GF i concorrenti si sono lasciati andare a delle confidenze a tarda notte. Molti di loro erano convinti che fossero passare le 2 di ...

La situazione al Grande Fratello è tesissima e Beatrice Luzzi ci è andata giù in maniera pesante su Anita Olivieri , destando scalpore per un insulto ... (anticipazionitv)

Questa notte, nella Casa del Grande Fratello , alcuni concorrenti (credendo che la diretta fosse terminata, visto che erano passate da pochi minuti le 2,00) hanno iniziato a parlare di ...Anita Olivieri, credendo di non essere in diretta, ha sparato a zero su Beatrice Luzzi ed Alfonso Signorini accusandolo di favoritismo ...Durante l'ultima notte trascorsa in casa dai coinquilini del Grande Fratello, le telecamere hanno ripreso un interessante discussione a tre ...