Animali esotici in arrivo all’aeroporto di Orio | i controlli dei carabinieri forestali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sono 1365 i reati perseguiti nel 2023 dal Comando Regionale“Lombardia”, con 1118 persone denunciate e sanzioni per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Il bilancio è stato presentato al comando regionale, alla presenza del comandante regionale, generale Simonetta De Guz. Alcune delle attività su cui si sono concentrati i reparti specializzati dell’Arma sono la Cities (convenzione sul commercio internazionale delle speciee vegetali a rischio estinzione), il progetto Life “Gestire 2020”, durato otto anni, finanziato anche dall’Unione Europea e in convenzione con Regione Lombardia, per la tutela delle aree protette e delle biodiversità. Ampi ieffettuati daiin collaborazione con l’aeroporto dial Serio, per il monitoraggio delle specie ...