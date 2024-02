Anguissa pronto per il Verona | sarà titolare dal primo minuto

In vista di Napoli-Empoli il tecnico Garcia deve decidere se schierare Anguissa , reduce da tante gare consecutive, o far giocare Cajuste ... (napolipiu)

Napoli Calcio - Walter Mazzarri ha preventivato un nuovo ruolo per Frank Zambo Anguissa. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, per il camerunense è pronto il ruolo a due con Lobotka i ...Traore è pronto per la prima convocazione contro il Verona. L'ex Sassuolo è reduce dalla malaria, da più di due mesi senza calcio Traore è pronto per la prima convocazione contro il Verona. L'ex ...E ancora: Anguissa e Lobotka si sono esibiti con Zielinski e con Cajuste (il dubbio); e nella linea a quattro, ovviamente, Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus-Mario Rui". Il Punto di Vincenzo Petrazzuolo ...