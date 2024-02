Anguissa leader del Napoli | cos’ha fatto durante la Coppa d’Africa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024)torna a disposizione deldopo la, spunta un curioso retroscena che testimonia la suaship. Tempo scaduto per ildi Walter Mazzarri. Sono finiti gli alibi e anche le opportunità, da questo momento in poi non ci saranno più scuse per il tecnico e la squadra azzurra, chiamata a una risposta importante da qui al termine del campionato, per provare a raddrizzare una stagione a dir poco deludente, considerando lo status di campioni d’Italia. Ildeve puntare alla qualificazione alla Champions League, traguardo che al momento dista soli 4 punti. L’obiettivo è complicato, ma non impossibile da raggiungere. De Laurentiis ha messo a disposizione quattro nuovi acquisti arrivati nel mercato di gennaio, ma soprattutto è rientrata ...