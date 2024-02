Angelo Binaghi al Quirinale | “La Coppa Davis è la competizione più affascinante”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Abbiamo mantenuto una promessa”. Lo ha detto il presidente della Federtennis,, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’incontro alcon gli azzurri vincitori della2023. “Due anni fa – ha ricordato– venimmo qui con Berrettini, finalista di Wimbledon, insieme con la nazionale di calcio campione d’Europa, e promettemmo che saremmo tornati vincitori. Eccoci”. “Sinner – ha aggiuntosulla vittoria degli Australian Open – ha compiuto un’impresa ma laè speciale perché è la più bella edi tutte, essendo unadi squadra. In uno sport maledettamente individuale, è l’unica ...

Il momento tanto atteso è finalmente giunto: Filippo Volandri e il resto della squadra Italiana è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare il successo di Coppa Davis. La Nazionale azzurra capitanata da Volandri è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica al Quirinale: presente anche il numero uno del Coni Malagò