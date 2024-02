Andrée Ruth Shammah rapinata in pieno centro a Milano | “Ho avuto paura Sono sotto shock | ma la città è formidabile”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Avvicinata con la scusa di una sigaretta. Poi aggredita e derubata., 75 anni, registra teatrale e direttrice artistica del teatro Franco Parenti, è statavenerdì sera in. Lo ha raccontato lei stessa in un post su Facebook che poi ha cancellato: “All’uscita da via Santa Marta verso Cordusio per prendere un taxi, un ragazzo piccoletto, mentre altri due cercavano di derubare due americani, si è avvicinato chiedendo una sigaretta”. Quindi mi ha messo la mano sul collo e mi ha strappato la collana. Dandomi anche uno spintone.. Lo spavento passerà ma quando è scappato, e anche gli altri due prima di trovare il taxi, miaccorta di avere ...