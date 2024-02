Andrea Pignataro | il «mister nessuno» al centro di tanti giochi di potere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ha un impero da 20 miliardi di euro, opera da Londra, investe in Italia e non ama comparire. Matematico di formazione, ha acquisito partecipazioni in strategiche società nazionali di software e dati finanziari come Cerved. Ora però ha deciso di entrare in business «maturi». E punta sulle grandi operazioni immobiliari. Lo slogan pubblicitario è magniloquente e patriottico: «Aiutiamo il Sistema Paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile». Ma Cerved, l’azienda che incrocia dati di bilancio e solvibilità di imprese e persone, dal 2021 è di un finanziere del quale si sa poco o nulla. Si chiamaed è un matematico bolognese di 53 anni che vive in un castello a Sankt Moritz, ha l’ufficio a Londra, la famiglia dalle parti di San Siro e un buen retiro caraibico alle isole Grenadine. Con una vitaccia del genere, ...