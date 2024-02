Andrea Delogu è Mara Maionchi nel film realizzato da Netflix

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 1 febbraio 2024) A maggio, più precisamente il prossimo 2 maggio, suuscirà ilsulla vita di Gianna Nannini in cui ci sarà anche, ovvero colei che per prima le ha fatto firmare un contratto con la sua casa discografica. Era il 1975 e Gianna Nannini all’epoca aveva da poco compiuto 21 anni, mentreaveva 34 anni. È stata lei, insieme a Claudio Fiabi, ad arruolarla grazie alla sua casa discografica Numero Uno con cui la cantante ha poi pubblicato i suoi primi album. Il titolo del biopic è Sei Nell’Anima e questo è il trailer: Lei è Gianna Nannini. Sei nell’anima, ilche racconta l’inizio della storia dell’icona del rock italiano, è in arrivo il 2 maggio solo su. pic.twitter.com/G8VwFRVtAP —...