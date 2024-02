Andrea Bossi | giallo irrisolto Un intero paese sconvolto | Non meritava questa fine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) FAGNANO OLONA (Varese) Gli amici, i compagni di scuola, i docenti, l’allenatore della squadra di calcio, la titolare del negozio che, il ventiseienne di Fagnano Olona, ucciso nella sua abitazione a Cairate, aveva aiutato per le consegne durante il Covid, i colleghi in ufficio, i titolari dell’azienda in cui lavorava. Ognuno di loro ha un ricordo speciale del giovane a cui non si poteva non voler bene, per i tratti del suo carattere, educato, gentile, un sorriso aperto. "Un ragazzo perbene", lo ripetono in tanti indal giorno in cui è stato scoperto il delitto, nell’appartamento in via Mascheroni 1 a Cairate, doveda Fagnano Olona si era trasferito da pochi mesi. "Non si uccide un ragazzo perbene come". Gli inquirenti cercano il movente insieme all’omicida, non si ...