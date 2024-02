Analisi del Dna e 150 euro di multa per i padroni che non raccolgono i bisogni dei propri cani | la decisione del Comune di Carmagnola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) E alla fine arrivarono le multe per le cacche deigrazie al Dna. La nuova diavoleria amministrativa pronta a rimpinguare le casse comunali, sventolando pericoli epocali come fosse questione di vita o di morte, ha messo a segno il primo colpo. A, in provincia di Torino, sono arrivate le prime 15 multe per chi non ha raccolto gli escrementi delo cane. Ogni singola cartella è un salasso epocale: 150di cui verbale da 100 e esame del Dnano all’istituto zooprofilattico da 50. Tanto che da quando è partita l’idea dall’amministrazione comunale della sindaca del centrodestra Gaveglio per i renitenti alla consegna di un campione di salivano sono state emesse multe anche da 500. Avete letto bene. Nemmeno all’epoca del governo Draghi ...