Amici della Musica di Firenze | doppietta di Luganky | da solo e con il violinista Repin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 –di Nikolai Lugansky aglidi. Il pianista russo si esibirà sabato 3, alle 16, al TeatroPergola, in duo con il connazionale fuoriclasse del violino Vadim. In programma la Sonata in sol minore L.140 di Debussy, la Sonata n. 3 in do minore op. 45 di Grieg e la Sonata in la maggiore di Franck. E il 4 febbraio, alle 21, al Teatro Niccolini con musiche di Mendelssohn, Chopin e Rachmaninov. Descritto da Gramophone come “l’esecutore più innovativo e fulmineo di tutti”, Nikolai Lugansky è un pianista di straordinaria profondità e versatilità. Nato in Siberia nel 1971, Vadimha vinto tutte le categorie del Concorso Wieniawski all’età di soli undici anni. Dice ...